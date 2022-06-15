Росіяни розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі Мелітополя
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські загарбники 15 червня розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі Мелітополя. Окупанти намагаються протидіяти технічним засобам розвідки Сил оборони.
Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 15 червня. Українські герої вже 112 діб героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.
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З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь,
– мовиться у повідомленні.
Головні дані від Генштабу ЗСУ
На Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції українських захисників та захисниць з мінометів у прикордонних районах. Мовиться про територію Сумської та Чернігівської областей. Окрім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА.
Тим часом на Слов'янському напрямку ворог намагається продовжувати наступ на напрямку Ізюм – Слов'янськ. На напрямку Довгеньке – Краснопілля російські загарбники без жодного успіху намагалися вести штурмові дії. Окрім того, ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Герої ЗСУ дали ворогу рішучу відсіч. Окупанти відійшли.
Активних дій ворог не проводив на таких напрямках:
- Авдіївському;
- Курахівському;
- Новопавлівському;
- Запорізькому.
На Південнобузькому та Таврійському напрямку російські окупанти продовжують утримувати оборонні позиції.
Втрати ворога
Станом на 15 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 32 750 ліквідованих російських загарбників. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 1440 (+6),
- бойових броньованих машин – 3528 (+25),
- артилерійських систем – 722 (+1),
- РСЗВ – 230 (+1),
- засобів ППО – 97 (+0),
- літаків – 213 (+0),
- гелікоптерів – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
- крилатих ракет – 129 (+4),
- кораблів /катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),
- спеціальної техніки – 55 (+1).
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