Росіяни розгорнули пункт управління на Каховській ГЕС: там може статись катастрофа

Росіяни продовжують скоювати воєнні злочини на території України. Вони додумалися розмістити один зі своїх пунктів управління на Каховській ГЕС.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, передає 24 канал. У такий спосіб російська армія порушує статтю 56 Протоколу до Женевських конвенцій 1949 року про захист установок і споруд, що містять небезпечні сили.

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На Каховській ГЕС може статися катастрофа

Російські окупанти, судячи з усього, взагалі не зважають на жодну техніку безпеки. В перші дні повномасштабного вторгнення загарбники захопили Каховську ГЕС, де додумалися розмістити пункти управління Південного військового округу та 49-ої армії. В Чорнобилі російських вбивць добряче опромінило, тут – вони можуть потонути.

Як повідомив Олексій Громов, росіяни взагалі не звертають уваги на підтримку захоплених об’єктів у безпечному стані. Це може призвести до екологічної катастрофи. Зараз на Каховській ГЕС не працюють два гідроагрегати. Українці пропонували їх відремонтувати, однак росіяни ніяк на це не реагують.

Через це на території ГЕС скидаються значні обсяги води. Це вже спричинило певні підтоплення у Новій Каховці – на території парку та міського пляжу. Під загрозою можуть опинитися навколишні села та тимчасово окупований Херсон.

Росія хоче захопити тимчасово окуповані землі України

25 травня президент Росії Володимир Путін додумався видавати мешканцям тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя російські паспорти. Зрозуміло, що це будуть робити під примусом. За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, процес подання заяви на російський папірець спростять.

Російські загарбники змусили підлітків розгромити меморіал Небесної Сотні в Херсоні. Хлопці не хотіли цього робити, але їм погрожували викраденням. Згодом росіяни використали все для своєї пропаганди. Про це один з підлітків на ім’я Влад повідомив під час брифінгу, який організував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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