Росіяни розігнали цивільних і відкрили вогонь: деталі зриву евакуації з Херсонщини

Російські окупанти не випустили 10 автобусів з українцями, які евакуйовувались з селища міського типу Високопілля, сіл Нововознесенське та Миролюбівка, що на Херсонщині.

Деталі зірваної евакуації на Херсонщині

У ЗСУ зазначили, що українські військові виконали всі попередньо узгоджені вимоги, які вимагали припинення ведення вогню з 9 години ранку та на весь період евакуації.

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Але російські окупанти не змогли забезпечити режим припинення вогню, оскільки вони не в змозі контролювати своїх військових. Колону автобусів, яка прибула для евакуації мирних жителів зупинили та через деякий час розвернули та почали її обстрілювати.

Будь-які намагання домовитися з російськими окупантами виявилися марними, орки продовжували вести обстріли по підконтрольній українським військам території, чим черговий раз показали не справжність та марнослів'я своєї влади,

– зазначили українські воїни.

Людей, які зібралися для евакуації російські вбивці розігнали, та відкрили вогонь по ним, за попередніми даними потерпілих не має.

У Херсонській ОВА також повідомляли, що окупанти викрали голову Нововоронцовської територіальної громади Володимира Марчука, який домовився про евакуацію, поки невідоме його місце перебування.

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