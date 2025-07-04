Підробили "доручення Шмигаля": росіяни розіслали в українські органи влади фальшивий документ

Російські пропагандисти розіслали підроблене "доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля". У ньому йдеться про буцімто підготовку до евакуації міністерств і скорочення штату через "втрату територій".

Підробка подається як частина начебто "доручення за результатами наради" за підписом Дениса Шмигаля від 30 червня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Про що йдеться у підробленому "дорученні"

За даними SPRAVDI, росіяни придумали, що нібито прем'єр-міністр доручив міністерствам і центральним органам виконавчої влади готувати приміщення у західних областях для можливої передислокації.

Також у так званому "документі" йдеться про начебто скорочення штатів на 10% через ліквідацію посад у тимчасово окупованих регіонах – АР Крим, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Згідно з цим фейком, до 25 липня нібито потрібно передавати списки звільнених працівників мобілізаційного віку до територіальних центрів комплектування. Варто зауважити, що його розіслали в усі Центральні органи виконавчої влади.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій, Департамент забезпечення документообігу при Кабміні не реєстрував такий лист, що є частиною обов'язкової процедури. До того ж 30 червня прем'єр-міністр здійснював робочий візит до Королівства Іспанія, тому підписувати подібні доручення не міг навіть теоретично.

Там зазначають, що росіяни вже не вперше розсилають підроблені документи, щоб посіяти плутанину та змусити українців панікувати. А також закликають довіряти лише офіційним джерелам.

До слова, раніше у мережі поширювалися неправдиві повідомлення про скасування санкцій США проти російських компаній. Проте з'ясувалося, що це стосується сирійського санкційного списку. Тоді як санкції Штатів проти Росії залишаються чинними.