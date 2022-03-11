Росіяни розмістили "Град" між житловими будинками і обстрілювали українські позиції – відео

Російські військові продовжують вдаватися до цинічних дій під час війни. Так, розвідка дізналася, що окупанти розмістили "Град" між житловими будинками у Тростянці на Сумщині й звідти обстрілювали українські позиції.

Про це повідомили безпілотчики 93 бригади “Холодний Яр”, всі матеріали українські військові передадуть до Гааги.

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ЗСУ оприлюднили відео, як російські окупанти луплять по українських військових "Градом". Реактивну систему ворог розташував поміж житлових будинків у Тростянці на Сумщині.

Росіяни розмістили "Град" між будинками і обстрілювали позиції ЗСУ: відео



Ще одне відео показує, як росіяни скинули авіабомбу на цивільні підприємства у Дергачах на Харківщині. Наразі там палає фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована конюшня Ecure de Paris.

Росіяни скинули авіабомбу на цивільні підприємства у Дергачах: відео

Додамо, що у Міноборони Британії підтверджують, що у російських військ справді "обмежений прогрес" щодо наступу на українську столицю. Проте цілком можливо, що наступ на Київ таки відбудеться і вже найближчими днями.

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