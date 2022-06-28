Росіяни розробили бронепоїзд "Єнисей" зі вкрадених на Харківщині тепловозів

Росіяни "зліпили" новий бронепоїзд з крадених в Україні матеріалів. При цьому цікаво, що уразливі місця цього бронепоїзда видно навіть на фото неозброєним оком.

Так, окупанти створили новий бронепоїзд під назвою "Енисей". Кремлівські пропагандисти прямо визнають, що для побудови бронепоїзда "Енисей" росіяни вкрали контейнери, тепловози та рухомий склад в "Укрзалізниці" на Харківщині.

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Окупанти розхвалюють новий бронепоїзд

Заявлена схема поїзда – два маневрові тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (4 із яких – платформи із БМП-2 та ЗУ-23-2).

Як стверджують російські пропагандисти, цей панцерник призначений для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту. Але схоже, що в першу чергу "Енисей" призначений саме для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій.

На це вказує не лише той факт, що в "голові" поїзда стоїть платформа із ЗУ-23-2, яка в першу чергу слугує саме як протипіхотна зброя, а й те, що друга платформа з БМП-2 має апарель для з’їзду, щоб за потреби ця бойова машина піхоти могла "кружляти" навколо панцерника.

Вразливі місця "Енисея"

Теоретично, для перевезення вантажів є два критих товарних вагони. Але так виходить доволі специфічна ситуація: окупанти обладнали вогневі точки в "товарняках" і збираються там возити, наприклад, боєприпаси.

Щоб побачити вразливі місця ворожого "Енисея", можна лише подивитися на фото. Між колісними парами тепловоза є паливний бак (чорного кольору), в який заливається дизельне пальне. І цей бак ніяк не захищений.



Вразливе місце бронепоїзда "Енисей" / Фото РосЗМІ

Усе, що над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. І бронелисти на тепловозі нагадують "мангали" на танках, тобто дають екіпажу психологічне відчуття "захищеності", але не витримують зустрічі з NLAW чи Javelin чи іншими системами протитанкового озброєння.

Ми сподіваємось, що ці рядки прочитали в тому числі люди, які застосують в практичній площині знання про уразливі місця рашистського бронепоїзда "Енисей", що "виник" на тимчасово окупованих районах Харківщини,

– йдеться в повідомленні.

Втрати ворога станом на 28 червня

Вчора, 27 червня, найбільших втрат російські загарбники зазнали саме на Бахмутському напрямку. Натомість від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили:

особового складу – 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків – 1567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблі та катери – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 61 (+1) одиниця.

До теми – інформація від Генштабу на ранок 28 червня: дивіться відео