Окупанти розстріляли родину з дітьми: сталося це на тимчасово окупованому Запоріжжі

Російські загарбники щодня вбивають громадян України та намагаються знищити нашу націю. Голова Запорізької ОВА Старух повідомив, що в окупованому регіоні області ворожі солдати застрелили цілу родину, зокрема дітей.

Українська армія намагається здійснити прорив на ділянці фронту, що на південному сході нашої держави, та звільнити українські території в Запорізькій області. Однак поки, на жаль, регіон контролюють окупанти, що не втомлюються кожного дня тероризувати місцеве населення. Про лише один із випадків звірств росіян розповів глава ОВА Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.

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"Росіяни вбили цілу родину"

За словами очільника області, в одній зі громад окупанти розправились з подружньою парою та дітьми.

В одній із громад застрелили цілу родину – батьків та двох неповнолітніх дітей,

– сказав Старух.

Наразі відкрито збір коштів на поховання вбитих, окрім того, в Офісі Генерального прокурора зазначили, що сталось це 18 листопада у селі Комиш-Зоря Запорізької області. Наших земляків розстріляли впритул у житловому будинку російські військовослужбовці. Дітлахам було 5 та 14 років.

Де розташований населений пункт Комиш-Зоря: дивіться на карті

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Загалом в нашій державі через повномасштабну війну загинуло 437 дітей, ще 837 дітей мають поранення. Усі вони стали жертвами російських солдатів, які прийшли зі зброєю на нашу землю, та щодня випускають ракети по цивільних містах.

Ввечері 18-го листопада окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Загарбники влучили у промисловий об'єкт регіону, через це багато жителів області залишились без електропостачання та тепла в оселях.

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Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що комунальники відремонтували пошкоджений трубопровід та тепло уже є в будинках. За словами очільника області Олександра Старуха, електроенергії не було у понад 100 багатоповерхівках внаслідок атаки.

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