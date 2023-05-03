Усі пригнічені, бояться розстрілу своїми ж, – полонений окупант розповів про втечу з фронту

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні, не лише через страх бути знищеними Збройними силами України, а й тому, що не хочуть загинути від рук побратимів.

Джерела у ЗСУ передали 24 Каналу відеозізнання одного з полонених окупантів, який розповів, як втікав з фронту. Каже, що під час втечі найбільше боявся повертатись назад. Хоч вагнерівці і розповідали байки, що у ЗСУ одні поляки та укронацисти.

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Більше боявся повертатися назад. Бо там стріляють свої ж. Командири дають наказ розстрілювати тих, хто тікає, залишає позиції,

– розповів окупант.

"Ви підете на забій": окупант до мобілізованих в Росії

Але окупанту таки вдалося втекти з позиції "другої армії" та здатись в полон. Каже, що назад повертатись не хоче. Бо не розуміє, що він і інші російські вояки тут роблять. Навіть закликав окупантів слідувати його прикладу та теж здаватись у полон.

Нам тут нічого робити. Лягати і вмирати – це даремно все. Марна смерть, ні до чого доброго це ніколи не призводить, не призведе ніколи. … Це я бажаю щиро, щоб ви сюди не їхали. Ось прямо категорично кажу, що краще сюди не їхати. Це даремно все. Ви просто підете на забій,

– сказав окупант.

Командири ставляться "як до м'яса"

Ба більше, за словами окупанта, інші загарбники морально розбиті, пригнічені. Усі бояться і не розуміють, за що гинуть. А російське командування лише тільки підігріває ці настрої своїми недолугими наказами, які призводять до колосальних втрат у війську.

Військовополонений заявив, що командири ставляться до них "як до шматка м'яса на підлозі".

Росіяни бояться розстрілу своїми ж: відео

До слова, загарбники дуже швидко адаптовуються в Україні. Оскільки наша держава дотримується міжнародних зобов'язань та Женевської конвенції. Нещодавно українські фотографи Ліберови показали умови утримання загарбників і вони, м'яко кажучи, як в санаторії.

Втім, не усі загарбники потрапляючи у полон усвідомлюють, як їм пощастило. Є такі, що досі сумніваються у перемозі України, або кажуть, що всього лиш виконували свій громадянський обов'язок. І навіть брешуть про тортури, щоб зірвати постачання зброї ЗСУ.