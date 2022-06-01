Росіяни розуміють, що програють вуличні бої, тому хочуть захоплювати території, – Маляр

Зараз ситуація на фронті складна, адже тривають запеклі бої. Збройні Сили України чинять потужний опір, без якого ворог швидко просувався б територією України вглиб.

Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб

Маляр констатувала, що ворог сильний та наразі російська армія переважає за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки. Але ЗСУ дуже потужно знищують і окупантів, і техніку.

Наразі мета росіян – вихід на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати та здійснювати інший вплив, щоб мати перевагу на переговоррах,

– пояснила заступниця міністра оборони України.

Водночас окупанти намагаються не заходити і не починати бої вночі, хоча це вже відбувається у Сєвєродонецьку, бо у вуличних боях вони програють. Очевидно, що через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати території без соціальної інфраструктури. Другий момент – росіяни не шкодують ні своїх людей, ні техніки.

Ворог тисне на Сєвєродонецьк та Лиман

Станом на перший день літа українські військові загалом ліквідували вже близько 30 700 окупантів. Крім того, наші воїни перетворили на брухт тисячі одиниць ворожої техніки. Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували 200 окупантів.

Російські окупанти зараз всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Яка ситуація у Сєвєродонецьку

Протягом 30 – 31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Як наслідок – приблизно 50% міста наразі перебуває під контролем окупантів. За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни зі всіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зараз тривають бої в місті. Лінія фронту проходить через нього.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни окремими підрозділами досягли успіху, відтак закріплюються у центрі міста.

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