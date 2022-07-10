росіяни з С-300 знову вдарили по Миколаївщині: прилетіло в залізничну інфраструктуру

Окупанти на світанку здійснили масований ракетний удар з використанням зенітно-ракетних систем С-300. Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі.

Як повідомили в ОК "Південь", окупанти стріляли з району Нової Каховки.

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Ворог застосував розривні снаряди посиленого осколкового ураження, уразивши об'єкти залізничної інфраструктури Березнегуватський район Миколаївщини. На щастя, минулося без жертв.

Також "прильоти" були і у Великоолександрівській громаді, що на Херсонщині. Там влучання прийшлися в більшості випадків поза населеними пунктами:

по елеватору,

по полях та автотранспортних шляхах.

Суттєвих руйнувань та постраждалих нема.

Яка зараз ситуація на Півдні

Обстановка в операційній зоні південних регіонів напружена та динамічна, але контрольована силами оборони. Противник продовжує ведення бойових дій на своїх рубежах оборони, застосовуючи підступну тактику обстрілів наших тилових районів і авіаційних ударів.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань завдали потужного удару по пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили 4 склади з боєприпасами у різних районах Херсонщини.

Підтверджені втрати противника складають 15 окупантів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка.

Корабельне угруповання не має змін – 2 ракетних та 3 великих десантних кораблі рашистів чергують в штормовому морі, продовжують тримати блокаду судноплавства та загрозу ракетного удару 16 "Калібрами".

Сили оборони півдня України на сторожі безпеки регіону та вашого спокою. Будьте пильними та обережними, не піддавайтесь на провокації. Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями та заборонами, що спрямовані на збереження вашого життя,

– наголосили в ОК "Південь".

Окупанти мають намір підтягнути резерви з Криму

Російські окупанти можуть підтягувати резерви з тимчасово окупованого Криму. Наразі вороги ведуть бойові дії по зайнятому рубежу оборони. Відповідну інформацію оприлюднило оперативне командування "Південь". російські окупанти продовжують вести бойові дії по зайнятому рубежу оборони.

Є інформація про підтягування в перспективі резервів з Кримського півострова, але наразі такого руху не зафіксовано,

– повідомило командування.

Там також пояснили, що окупанти:

намагались обійти наші позиції диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб в районі Ольгіного, що на Херсонщині;

хотіли прорватися в тил підрозділів, проте ЗСУ дали відсіч й вороги відступили.

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