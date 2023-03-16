Ще велике питання, хто ближче до оточення, – полковник про ситуацію в Бахмуті

Українські військові продовжують міцно утримувати Бахмут. До повного оточення далеко, а до оперативного ще далі.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він пояснив, росіяни зрозуміли, що "тонкою клешнею Бахмут не оточити". Тому зараз намагатимуться йти вздовж траси Дебальцево – Слов’янськ. Утім, у ворога й тут проблеми.

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"Язик, який відривається від материнської частини, він сам може потрапити під удар", – прокоментував карту Роман Світан.

Карта бойових дій станом на 16.03 від Deep State/Скріншот

Росіяни можуть потрапити у напівоточення

Військовий експерт зазначив, що наразі ситуація двояка. З одного боку український гарнізон перебуває в напівоточенні. З іншого – росіяни можуть самі в ньому опинитися.

Ось ця вся "ПВКшна братія", яка намагається рухатися у бік Слов’янська, може потрапити в напівоточення. З-під Бахмута вихід на Білогорівку, або назад – й увесь цей наступальний потенціал буде в оперативному оточенні, а далі ліквідований,

– пояснив Світан.

За його словами, усе буде залежати від майстерності наших військових. Тому казати хто саме наразі знаходиться в оточенні – питання дискусійне.

Роман Світан про оперативну обстановку біля Бахмута: дивитись відео

Скільки росіян опиняться в оточенні

На думку військового експерта, це як мінімум 3 бригади – до 7,5 тисяч осіб.

"Це досить суттєві проблеми для росіян. Але щоб нам оточити їх і здійснити подібні дії, треба 3 – 5 штурмових бригад. Здійснити марш-кидки по 10 – 15 кілометрів, а цього достатньо, щоб "відкусити" цю голову, яка рухається на Слов’янськ", – підкреслив спікер.

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