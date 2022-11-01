Не долетіла до Харкова: окупанти знову вдарили ракетою по Бєлгороду

Російські окупанти запустили ракету по Харкову. Водночас спрацювала миттєва карма, й "хлопок" почув Бєлгород.

Місцевий губернатор, дізнавшись, що у Бєлгороді знову "бавовна", на ходу почав вигадувати традиційні байки. Звичайно ж, росЗМІ кинулися цитувати його заяви про роботу "легендарної бєлгородської ППО", інформує 24 канал.

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За словами губернатора, експерти вже почали з'ясовувати наслідки "збиття ракети". Не обійшлося й без заїждженої заяви, що "загиблих та постраждалих нема".

Тим часом місцеві жителі впали в істерику. У мережі почали публікувати кадри, як люди, налякані "бавовною", біжать вулицею.

Водночас згодом місцеві телеграм-канали, які бадьоро репостили відео "роботи ППО", перевзулися на ходу й таки визнали, що "бавовну" спричинила ракета, випущена по Харкову.

Жителі Бєлгорода зізнаються у любові "ППО"

На жаль, українські телеграм-канали повідомили, що увечері 31 жовтня у Харкові пролунали вибухи. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Хоча росЗМІ до кожної ситуації, яка трапляється на території Росії, ліплять заяви, що "постраждалих немає", з жителями Бєлгорода щось таки трапилося. Вони впали у колективний маразм й запустили флешмоб – зізнаються у любові міфічній бєлгородській "ППО".

От тільки акторська гра місцевих жителів – не на висоті. Можливо, тому, що за "роль" заплатили надто скромний гонорар. "Ладу" за нього не купиш.

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