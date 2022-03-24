Росіяни самі знищують свою техніку, щоб не воювати, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Україна фіксує багато помилок з боку російської армії. А інколи навіть і саботаж всередині їхніх військ.

В ефірі єдиного телемарафону Маляр розповіла, що ворог дезорганізований. І стало очевидним те, що армія, яка позиціювала себе як непереможна, насправді розвалювалась роками.

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Тим часом російські солдати деморалізовані. Деякі з них самі псують техніку, щоб не наступати.

Те, що вони самі знищують свою техніку, щоб просто не наступати далі, щоб не стати цим гарматним м'ясом, також ці факти зафіксовані,

– розповіла заступниця міністра оборони.

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