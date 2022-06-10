Росіяни штурмували Ниркове і Миколаївку у Бахмутському районі: ЗСУ їх вразили вогнем і відігнали

Російські війська на Бахмутському напрямку намагаються активно застосовувати оперативно-тактичну, а також армійську авіацію.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Також там зазначили, що російські підрозділи прагнули вести штурмові дії у напрямку населених пунктів – Ниркове та Миколаївка.

Важливо Окупанти наступають у напрямку Воздвиженка – Роти і мають частковий успіх

Проте українські герої завдали вогневого ураження, тому окупанти із втратами відійшли.

Повідомляється, що ворог ще й намагався провести розвідку, використовуючи бій, у напрямку таких населених пунктів, як Нагірне і Берестове. Там він знову отримав відсіч й відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах,

– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів з метою сковування дій", – додали у Генштабі.

Крім того, відомо, що на Південнобузькому напрямку підрозділи окупанта ведуть оборону. Окупанти провели переміщення, аби посилити своє угруповання, та вживають заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зазначається, що ворог встановлює мінні загородження в районі населеного пункту Високопілля.

Останні новини щодо війни Росії проти України

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя 2 місяці перебували бійці Росгвардії. Зараз їх почали замінювати військовими з квазіреспублік на Донбасі.

Повітряні сили ЗСУ продовжують ефективно нищити ворогів. Лише за добу 9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в 5 населених пунктах Херсонської області.

Наступ росіян на Сєвєродонецьк, на жаль не зможе стати останньої масштабною битвою на фронті за час цієї повномасштабної війни. Бо ще є Бахмут та Слов'янськ, які теж критично важливі для окупантів.

Михайло Подоляк 9 червня розповів, що ефективне звільнення наших територій від ворога справді можливе. Проте для цього Україні потрібно отримати певну зброю від західних партнерів. За словами радника голови Офісу президента, передусім добитися переваги в протистоянні з Росією наші війська можуть за наявності достатньої кількості реактивних систем залпового вогню.

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