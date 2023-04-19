Росіяни продовжують штурми на Донбасі, у Скадовську колаборантів прирекли бути "живим щитом"

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Протягом доби 19 квітня українські захисники відбили 40 атак ворога. Найзапекліші бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

Окупанти мають великі втрати, але продовжують зосереджувати основні зусилля, наступаючи на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

До речі Контрнаступ ЗСУ буде успішним, але війна не завершиться у 2023 році, – Воллес

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів росіян.

На Півночі все без змін

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не змінювалась.

Росіяни обстріляли населені пункти Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині.

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку з артилерії обстріляли Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Западне та Берестове Харківської області.

з артилерії обстріляли Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, без успіху наступав в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині.

противник намагався покращити тактичне положення, без успіху наступав в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

ворог продовжує наступати. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни наступають на Авдіївку, Водяне та Первомайське Донецької області, успіху не мають. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське.

росіяни наступають на Авдіївку, Водяне та Первомайське Донецької області, успіху не мають. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське. На Мар’їнському напрямку за добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка.

за добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно намагались вести наступальні дії в районі Вугледара. Обстрілювали Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники тримають оборону. За добу вони обстріляли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Колаборанти як "живий щит"

В Кабичівці Луганської області так звана “влада” розпорядилась розгорнути на території сільського будинку культури військовий шпиталь для окупантів на 40 ліжкомісць. Туди мають завезти російських лікарів.

Також росіяни продовжують використовувати цивільне населення окупованих територій у власних цілях, прикриваючись “живим щитом”. Зокрема, у Скадовську російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.