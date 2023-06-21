Влаштовують "шалені штурми": росіяни намагаються захопити Мар'їнку

Окупанти все ще намагаються отримати бодай якісь успіхи у війні з Україною. Через це вони безперервно штурмують Мар'їнку, проте марно.

У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що ворог все ще намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Для того, щоб досягти цього, окупантам потрібно взяти Мар'їнку, проте ЗСУ дають гідну відсіч.

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Росіяни безперервно штурмують Мар'їнку

Захоплення Мар'їнки – важлива ціль для окупантів, проте таким чином вони намагаються ще й створити плацдарм для наступу на Авдіївку. Це, за твердженнями пресцентру, вписується у загальну тактику Росії окупувати всю Донецьку область.

Та Сили оборони Таврійського напрямку тримають редути в районі Мар'їнки та на Мар'їнському напрямку і надійно обороняються. Для того, щоб взяти місто, ворог здійснив 11 штурмів вдень та 3 вночі, проте жоден з них не мав успіху.

Наголосили у пресцентрі і на тому, що важкі бої тривають за кожен метр української землі – зокрема, і на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Вектор наших атак Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне поле – Макарівка,

– мовиться у повідомленні.

На цих напрямках ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються на зайнятих рубежах. Водночас росіяни намагаються не допустити просування українських військових і зазнають численних втрат.

Протягом доби українські військові на Таврійському напрямку виконали 1 119 вогневих завдань. Через це Росія втратила 68 одиниць озброєння, а втрати вбитими і пораненими склали 280 окупантів.

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