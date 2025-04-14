У штурм – на автівках: майор НГУ пояснив дивну тактику росіян на фронті

Російські військові все частіше рвуться у бій не на броньованій техніці, а на легшому транспорті. Часто це квадроцикли та мотоцикли, а тепер і автомобілі старих зразків.

Так, вже не вперше на полі бою окупанти використовують старі автомобілі на кшталт "Жигулів". Офіцер секції планування бригади "Рубіж" та майор НГУ Дмитро Кожубенко в етері 24 Каналу розповів, з чим пов'язані такі зміни.

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Чому росіяни йдуть у бій не на військовій техніці

Один з напрямків, де воює бригада "Рубіж" – Лиманський. Ситуація там залишається доволі складною, адже росіяни повсякчасно намагаються проводити штурмові дії. У Росії не лише є чимала кількість особового складу, але й засобів вогневого ураження, зокрема дронів різного типу.

Противник комбіновано штурмує наші позиції. Найчастіше вони накопичують піхотні групи, і, звичайно, не полишають спроб штурмів на техніці – щойно у них є змога. Техніку застосовують різну: від танків, БМП та БТРів – до машин та мотоциклів,

– зауважив Дмитро Кожубенко.

Цікаво, що окупанти використовують для штурмів автомобілі дуже старих зразків, а саме 50 – 60-х років. Втім це не обов'язково свідчить про те, що у них не вистачає техніки.

"Схоже на те, що противник просто обирає більш маневровий та мобільний транспорт, який швидше пересувається на полі бою. Сумніваюсь, що у них недостатньо тих же БТРів на складах, тож це просто ще одна тактика ворога для виявлення слабких ланок у нашій обороні", – пояснив майор НГУ.

Важливо! Допомогти нашим оборонцям знищувати противника можете і ви. Бригада "Рубіж" відкрила збір на FPV-дрони, долучитися до нього можна за посиланням або ж донатом на картку банки 4441 1111 2822 2217.

За словами військового, попри серйозний натиск ворога, Сили оборони продовжують давати відсіч та готуються до того, що рано чи пізно буде команда "йти вперед".

Варто додати, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зараз українська армія здатна стримувати росіян на полі бою. Проте чисельність війська на сьогодні не дозволяє проводити великі контрнаступальні операції.