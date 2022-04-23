Росіяни шукають слабкі місця оборони ЗСУ, але поки їм це не вдається, – Арестович

Російські окупанти вже 6 добу поспіль намагаються знайти слабкі місця української оборони. Однак, на щастя, їм це досі не вдалося.

Росіяни зосереджують основні зусилля на напрямку Слов'янська та Краматорська. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо Російські окупанти пишуть на снарядах "Христос воскрес", – СБУ

Ворог намагається розвивати наступ у напрямку міста Гуляй Поле та проводить активні штурмові й пошукові дії.

Вони багато разів перегруповуються, а ми будемо чекати на результати цього перегрупування. Щось мені підказує, що вони будуть невтішні для ворога,

– сказав Арестович.

Він додав, що окупанти шукають слабкі місця у нашій обороні, аби зосередити на них основний удар. Однак на разі росіяни успіху у цьому не досягли.

Дивіться відео з брифінгу Арестовича: