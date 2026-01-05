Ми дуже сміялися, – офіцер НГУ розповів, як діють росіяни на фронті

На одному з напрямків українські військові помітили, що Росія має дедалі більше проблем з бронетехнікою. Іноді її втрачають так швидко, що штурм розсипається майже одразу.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу розповів про одну таку атаку, яка, за його словами, здивувала навіть досвідчених бійців. Також він пояснив, чому в окремі дні окупанти рухаються менш активно і що це може означати.

Дивіться також Офіцер назва три напрямки, які планують штурмувати росіяни в 2026 році

Чому росіяни швидко втрачають техніку?

Отченаш розповів, що на окремих відтинках фронту окупанти відчутно втратили частину технічних можливостей. За його словами, це пов'язано з тим, що за останні місяці українські підрозділи знищили багато їхньої техніки, а нової на цій ділянці не вистачає. Він навів приклад одного штурму, який, за його словами, завершився для росіян провалом буквально за лічені хвилини.

Була одна штурмова дія, де противник за 5 хвилин втратив п'ять одиниць техніки. І ми дуже сміялися,

– сказав Отченаш.

Він пояснив, що після таких втрат у смузі оборони четвертої бригади оперативного призначення НГУ у ворога залишаються проблеми з технікою.

Важливо! Бригада "Рубіж" проводить збір на наземний дрон для медичної евакуації. З його допомогою вдасться забирати поранених навіть з тих місць, у які не можна потрапити іншим транспортом. Це врятує значно більше життів наших військових. Долучитися до збору можна за посиланням!

За його словами, це наслідок того, що її масово втрачали і її системно знищували протягом кількох місяців. Також Отченаш звернув увагу, що у святкові дні окупанти пересуваються менш активно, ніж раніше.

Є два варіанти. Перший варіант, вони готуються до якихось наступних штурмових дій. Другий варіант – це те, що вони все ж таки зазнали дуже великих втрат,

– зазначив військовий.

За його словами, з липня 2025 року в смузі оборони четвертої бригади оперативного призначення ці втрати могли перевищити 3 тисячі людей убитими та пораненими. Він додав, що навіть за короткий період це рівень втрат, який можна порівнювати з цілою бригадою. Такі дані, за його словами, усередині Росії не афішують, бо командуванню байдуже до втрат, а суспільству про це не говорять.

Що відомо про мирні переговори?