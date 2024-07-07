"Довоювались": як виглядає російське село під кордоном

Російські села під кордоном потерпають від того, що їхні військові скидають бомби на ці населені пункти. Крім цього, там розповіли, що рятувальники та поліція не доїжджають до цих сіл.

Російське село Безімен Грайворонського міського округу Бєлгородської області страждає від обстрілів. Його показали у мережі, передає 24 Канал.

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У селі не вводять режим НС

На відео місцевого жителя можна побачити, що більшість будинків у селі зруйновано, вулицею бігають відпущені господарями собаки, людей майже не лишилося. Жителі обурені, що режим надзвичайної ситуації у селі досі не запровадили.

Поліція та рятувальники, за словами місцевих, до Безімену не доїжджають.

Хатинь відпочиває. Ось так ось ми довоювались,

– написали в повідомленні.

Російське село біля кордону / Фото з телеграм-каналів

Важливо відзначити, що прикордонні села часто стають місцями, де "позаштатно сходять" бомби із російських винищувачів. Тому руйнування є наслідком також і цього. Крім того, росіяни часто також скидають такі бомби і на вже окуповані території.