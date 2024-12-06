Ситуація гірша, ніж здається: тероризм росіян проти цивільних на Херсонщині переходить усі межі
Російські окупанти буквально "полюють" за цивільними на Херсонщині за допомогою дронів. Ситуація ще гірша, ніж її висвітлюють українські та світові медіа.
Такою інформацією з 24 Каналом поділився редактор херсонського вебсайту "Мост" Сергій Нікітенко, наголосивши, що росіяни скидають вибухівку на велосипедистів, автівки та цивільну інфраструктуру.
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Як росіяни тероризують херсонців, скидаючи на них вибухівку
Масовані атаки дронами почалися з липня 2024 року. Хоча окремі випадки фіксувалися одразу після звільнення правобережної Херсонщини. Це непоодинокі історії, а саме масові.
У мережі шириться різна інформація. Хтось каже про 4,5 тисячі ударів за рік по Херсону, хтось – про понад 9 тисяч. Ціллю в переважній більшості є цивільні мешканці та інфраструктура. Росіяни постійно викладають у своїх телеграм-каналах відео, як вони підпалюють будинки, магазини.
Дрон невипадково підлітає. Я сам особисто бачив. Я знаю цих власників магазину. Там не було нічого військового. Дрон підлітає, однією гранатою пробиває дах, другу гранату закидає у дірку та спалює цивільний об'єкт,
– розповів Сергій Нікітенко.
Росіяни фактично ганяються за людьми. Постійні б'ють по велосипедистах та автомобілях. Машин з пробитими капотами та дахами їздить дедалі більше. У східній частині Херсона взагалі є вулиця, на якій стоять десятки спалених автівок. Їх ніхто не забирає, тому що небезпечно.
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"Кілька тижнів тому під час зйомок пролітав дрон, це такі неприємні відчуття. Одна річ, коли б'є снаряд кудись. Як правило, не дуже прицільно, тому є шанс врятуватися. Інша ж – коли хтось дивиться зверху і хоче вбити лише тому, що ти українець", – зазначив редактор херсонського вебсайту "Мост".
Зауважимо, вчителі місцевих шкіл тимчасово окупованої Херсонщини бідкаються, що отримали від окупантів лише аванс за перший місяць осені, а після – їм взагалі нічого не платили.