Селище просто стирають з лиця землі: окупанти скинули авіабомбу на мирну Курдюмівку

До 24 лютого у селищі Курдюмівка на Донеччині мешкали приблизно 1000 людей. А тепер російські окупанти просто стирають його з лиця землі.

Поблизу мирного українського селища не було й нема позицій військових. Однак знавіснілі окупанти день за днем обстрілюють Курдюмівку, руйнуючи затишні людські оселі. Про це розповіла пресслужба 30 ОМБР для 24 каналу.

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Через терористичні атаки з боку Росії місцеві жителі були змушені евакуюватися. Водночас ще на початку листопада у Курдюмівці залишалися близько 100 людей.

Декілька днів тому росіяни атакували селище з літаків.

Один з них скинув потужну бомбу, яка впала прямо посеред вулиці і зруйнувала житлові будинки навколо. Позицій українських військових поруч і близько нема Російські окупанти просто знищують село, "зносять" його з артилерії, танків та мінометів, а тепер і скидають бомби,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі у селищі залишаються 8 людей. Наближаються морози. Тим часом російські атаки не припиняються.



Окупанти знищують село Курдюмівка / Пресслужба 30 ОМБР



Обстріли не припиняються, ворог "добиває" людські оселі / Пресслужба 30 ОМБР

Країна-терористка продовжує завдавати удари по Україні

Російські окупанти, які зазнають розгромних поразок на полі бою, продовжують цинічно обстрілювати територію України. Нелюди атакують міста й села ракетами та дронами-камікадзе.

Чергова масштабна атака відбулася 17 листопада. Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ – розповів, що упродовж ранку ворог атакував Україну понад 15 крилатими ракетами та 5 безпілотниками.

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