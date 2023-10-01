Окупанти скинули з дронів вибухівку на будинки в Херсоні: у вогняній пастці опинилося троє дітей

Країна-агресорка продовжує здійснювати злочини проти людства. Російська армія з безпілотника атакувала житловий квартал Херсона.

Окупанти скинули вибухівку прямо на приватний будинок. У ньому перебували четверо людей.

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Серед "бранців" будинку, що спалахнув, – чотиримісячне немовля

Це сталося близько 13:00. Росіяни скинули бомби з безпілотників на житлові будинки в Херсоні. У Дніпровському районі спалахнула пожежа – там вибухівка влучила у приватний будинок, в якому проживало четверо людей. Серед них – троє дітей – віком 4 місяці, 3 і 5 років – та їхня матір.

На щастя, вогнеборцям вдалося визволити їх усіх із вогню.

Росія скинула авіабомбу на житловий квартал у Херсоні

15 вересня противник завдав ударів по житловому району "Сокіл" у Новій Каховці. Він випустив керовану авіабому з російського літака Су-34. Вона не долетіла до правого берега й впала у Новій Каховці. Унаслідок падіння бомби у житловому районі були загиблі та поранені серед цивільного населення. За попередніми даними, одна людина загинула, 12 отримали поранення. Відомо також про чотири пошкоджені багатоквартирні житлові будинки. У декількох будинках вибило вікна та вимкнули електроенергію. Один із "прильотів" відбувся прямо у житловий двір.

Прокуратура Херсонської області за фактом обстрілу росіянами тимчасово окупованої Нової Каховки вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушенн законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством".

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