Росіяни скинули сім авіабомб на Сумщину: є загиблі та поранені
9 лютого 2024, 18:55Читать новость на русском
Російські загарбники вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу окупанти здійснили цинічний злочин проти мирного населення Сумської області. На жаль, внаслідок атаки ворога є загиблі та постраждалі.
Ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Повідомляється, що це сталося близько 13:45.
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Окупанти атакували Сумську область
Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм.
За попередньою інформацією, 3 людини загинули, 4 поранено. Розбір завалів продовжується,
– мовиться у повідомленні Сумської ОВА.
Наразі на місці працюють поліція та екстренні служби.