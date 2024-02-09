Росіяни скинули сім авіабомб на Сумщину: є загиблі та поранені

9 лютого 2024, 18:55
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Джерело:

Сумська обласна військова адміністрація

Російські загарбники вкотре завдали удару по цивільній інфраструктурі. Цього разу окупанти здійснили цинічний злочин проти мирного населення Сумської області. На жаль, внаслідок атаки ворога є загиблі та постраждалі.

Ворожі літаки скинули 7 керованих авіаційних бомб у Сумському районі. Повідомляється, що це сталося близько 13:45.

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Окупанти атакували Сумську область

Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм.

За попередньою інформацією, 3 людини загинули, 4 поранено. Розбір завалів продовжується,
– мовиться у повідомленні Сумської ОВА.

Наразі на місці працюють поліція та екстренні служби.

 

 

Автор: Маргарита Волошина