Росіяни спіймали викраденого з Маріуполя підлітка, який намагався повернутися в Україну

З початку повномасштабної війни країна-окупантка не приховуючись викрадала українських дітей та перевозила їх на власну територію. Однак самі українці намагаються повернутися на Батьківщину, як-от підліток з Маріуполя, який намагався перетнути кордон Білорусі, щоб потрапити додому.

Хлопця раніше окупанти вивезли до Росії та передали там під опіку. На жаль, при спробі перетнути кордон, його затримали російські силовики. Про це розповіла на пресконференції уповноважена Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова, повідомляє 24 Канал.

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Хлопця нібито силоміць намагалися виманити в Україну

Однак росіяни не були б росіянами, якби не намагалися виправдовувати свої злочини до кінця. Марія Львова-Бєлова підтвердила журналісту російського ЗМІ, що хлопця нібито насправді намагалися "виманити назад на територію України" за допомогою маніпуляцій та погроз.

Вона підкреслила "доблесть" російських силовиків та заявила, що Богдана Єрмохіна, а саме так звали хлопця, вдалося зловити в останній момент на кордоні з Білорусією. Ба більше, за її словами юнаку надавали допомогу кілька людей, яких вона у властивій окупантам манері назвала "агентами". Вони організували для нього машину та фінансували втечу з країни-терористки.

При цьому Львова-Бєлова Богдана Єрмохіна назвала позитивним хлопцем, який буцімто допомагав російським загарбникам. "Такий прямо проросійський", – так охарактеризувала хлопця міжнародна злочинниця.

Наразі невідомо, де перебуває Богдан та що з ним відбувається. Останнього разу у свої соцмережі юнак заходив ще вранці 23 березня.

Що відомо про Богдана Єрмохіна

Як повідомили у BBC, юнак до початку повномасштабного вторгнення Росії проживав у Маріуполі. Він є сиротою, тож його законним представником був директор маріупольського коледжу, де навчався хлопець.

Коли ж окупанти зайшли у місто, Богдан Єрмохін, за словами Марії Львової-Бєлової, був серед дітей, яких знайшли у підвалах Маріуполя. Його спершу перевезли до Донецька, а вже звідти до російського Підмосков'я. Уже в росії підлітка передали під опіку до прийомної родини.

Львова-Бєлова також заявила, що юнак раніше як старший куратор нібито їздив на одну з організованих нею змін "із інтеграції та психологічної реабілітації". Там він "працював з хлопцями з нових регіонів".