Кілька місяців паузи: колишній морпіх США пояснив, чому сповільнився російський наступ

В Інституті вивчення війни повідомили, що з листопада 2024 року темп російського наступу на лінії фронту в Україні сповільнився. У березні 2025 року росіяни просунулися лише на 203 квадратних кілометри. Однак це може свідчити про майбутні загрози.

Таку думку 24 Каналу висловив двоюрідний брат Джей ді Венса, колишній американський морський піхотинець, доброволець російсько-української війни в складі ЗСУ Нейт Венс, зауваживши, що зараз росіяни можуть накопичувати сили. Про це свідчить і дивний указ від Кремля.

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Як росіяни використовують своє сповільнення на фронті

Нейт Венс зазначив, що поки незрозуміло, які стратегічні цілі на фронті ставлять перед собою російські військові. Вони часто роблять заплутані дії, які суперечать військовій логіці. Тому передбачити довгостроковий план ворога нереально.

Росіяни, найімовірніше, розуміють, що їх план не працює. Тому їх цілі змінюються з часом. Думаю, в Росії є фракція, яка хоче продовжувати війну, і яка не хоче,

– сказав він.

Поки в Інституті вивчення війни повідомляють про сповільнення російського наступу, Владімір Путін планує мобілізувати велику кількість людей навесні цього року.

Зауважмо, що російський диктатор підписав указ про весняний призов до російської армії з 1 квітня до 15 липня 2025 року. До проходження військової служби планують залучити 160 тисяч осіб від 18 до 30 років. Влада Кремля обіцяє "не направляти" їх в пункти дислокації підрозділів окупаційних збройних сил у так званих "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонській та Запорізькій областях.

Є одна річ, яку я побачив щодо росіян протягом цієї війни – вони люблять нарощувати запаси, а потім починають масштабні атаки. Тоді вони використовують усі боєприпаси, які мають. Зараз вони витратили багато ресурсів в боях на Курщині і перебувають в періоді поповнення запасів,

– пояснив колишній морпіх США.

Нейт Венс підсумував, що такий період "тиші" може бути ще кілька місяців. Коли в Росії мобілізують достатню кількість людей та поповнять ресурси, ворог знову може активізувати наступ.

До слова, продовж 7 – 8 квітня російська армія не проводила штурмових дій на Харківському напрямку, не було й повідомлення про наземні наступи окупантів на Куп'янщині. Російських просувань також немає на Сіверському, Часовоярському та Курахівському напрямках.