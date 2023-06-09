Поплутали з контрнаступом: налякані окупанти бояться кожного руху ЗСУ

Занадто багато шуму в мережі через активні події в Запорізькій області. Встигли відзначиться практично всі західні ЗМІ, які проголосили: "Почалося!". Водночас адепти культу "контрнаступу" вигукнули: "Амінь!".

Потужна розвідка боєм від ЗСУ

Насправді дивним було спостерігати за тим, як після прохання всіх дотримуватись режиму тиші, українська спільнота сполошилася, використовуючи не офіційну інформацію, а що завгодно і звідки завгодно, з посередніми висновками та сумнівним змістом.

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Але, що найголовніше, весь цей бедлам був влаштований не у зв'язку з початком наступу, а на тлі того, що називається "розвідкою боєм". Причому такі дії Сил оборони України не є рідкістю і тим більше в Запорізькій області. Кілька місяців тому аналогічну розвідку боєм російські пропагандисти так само сприйняли за "почалося".

Однак у нинішніх дій Сил оборони все ж таки є відмінність. Ця розвідка боєм була проведена не поодиноко, а відразу на кількох локаціях. Від цього склалося враження якихось масштабних процесів по фронту. Своєю чергою, масштаб, що цілком вписується в вимоги розвідки боєм або оперативної розвідки.

Завдяки цим діям командування наших військ отримало достатньо інформації щодо противника, який змушений був у паніці розкрити свої позиції, задіяти польовий арсенал, почати рух у тилу, видаючи цим свої об'єкти, які раніше були невідомі. Відкриття пройшло на "відмінно".

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Адже розвідка боєм не лише забезпечила наші Сили оборони необхідною інформацією про супротивника, а й дозволила закріпитися на нових ділянках, що не завжди є основною метою таких заходів. У цьому випадку є очевидні успіхи навіть на рівні такої обмежено функціонально операції.

Що буде далі? Складно сказати. Адже ніхто нічого не знає. Той, хто вдає, що знає, – тим більше нічого не знає.

Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Не рвіть останнє волосся на голові. Терпіння та розсудливість, зараз як ніколи важливі.