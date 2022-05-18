Росіяни спробували прорватися в районі Авдіївки, але ЗСУ тримають позиції, – глава ОВА

Російські окупанти намагаються наступати на Донецькому напрямку. Мовиться, зокрема, про Авдіївку, де 18 травня зафіксували спроби прориву.

Однак, як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, наші ЗСУ тримають оборону.

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Він зазначив, що перевага ворога полягає лише у великій кількості живої сили.

Їх дуже багато, але ми їх як нищили, так і нищимо. Ми продовжуватимемо захищати свою землю до того моменту, поки не будемо спроможні гнати і нищити ворога шляхом контратак,

– наголосив Кириленко.

Яка ситуація на Донецькому напрямку

Російські окупанти здійснюють вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Там загарбники намагаються посилити наступальні угруповання. Ворог продовжує наступ на:

Лиманському,

Сєвєродонецькому,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

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Досягнення наших ЗСУ за добу

За попередню добу, 17 травня, підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ уразили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один безпілотник та 4 крилатих ракети.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили 12 атак ворога, а також знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

Яка ситуація на Луганщині

Російські окупанти зосередили свої війська у Луганській області. Там ворог розмістив аж до 15 вертольотів. Збільшення авіації зафіксували на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу вдалося відбити 12 атак ворога. Наші бійці знищили:

3 танки,

3 артилерійські системи,

6 одиниць бойової броньованої техніки,

7 автомобілів противника.

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