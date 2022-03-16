Росіяни спробували просунутися до Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська: зазнали значних втрат
16 березня 2022 , 02:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення щодо російського вторгнення за 15 березня. Наші захисники розповіли й про ситуацію на Донецькому напрямку.
Зокрема, мовиться про невдалу спробу росіян атакувати у напрямках кількох населених пунктів у регіоні. Внаслідок цих спроб російські загарбники не здобули нічого, окрім значних втрат.
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Зведення Генштабу ЗСУ: на Донеччині ворог зазнав значних втрат у спробі наступу
За повідомленням Генштабу Збройних Сил України, на Донецькому напрямку 15 березня ворог спробував просунутися у напрямку до населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ.
Спроба була, ясна річ, невдалою: окупанти зазнали значних втрат та були змушені відійти туди, де стояли й раніше.
У ЗСУ також додали, що:
- У районі Попасної противник намагається окопатися.
- А біля Авдіївки – атакувати (та теж без успіху).
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