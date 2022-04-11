Росіяни спробували штурмувати Сєвєродонецьк та обстріляли Попасну "Точкою У"

Росіяни намагались штурмувати Сєверодонецьк, але безуспішно. Крім того, вони обстріляли Попасну, використавши ракетний комплекс "Точка-У".

Таким чином окупанти пробували просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення. Успіхів вони не мали.

До речі Від 24 лютого на війні загинули 300 мобілізованих з Алчевська й 1 200 з Донецька

У Маріуполі противник штурмує окремі райони міста.

На окупованому Донбасі – знову мобілізація

Через значні втрати, окупанти оголосили в Луганську чергову хвилю мобілізації чоловіків до 65 років.

Російські військовослужбовці проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах. Шукають осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Важливо – Кількість загиблих у Краматорську знову зросла: