Лише за одну зиму: місія ООН зафіксувала страту 32 військовополонених українців
Джерело:ООН
Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 26 березня оприлюднила 38-й звіт щодо ситуації в нашій країні. За цю зиму організація порахувала страту окупантами 32 українських військовополонених російськими загарбниками.
Ця кількість наших військовополонених була страчена росіянами у період із 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року. За даними місії, це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів агресії Росії в Україні.
До теми Україні відомі багато випадків страти українських полонених, але не всі публічні, – Лубінець
Місія ООН зафіксувала страту 32 військовополонених українців
У 38 звіті Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила страту 32 українських військовополонених росіянами у 12 окремих інцидентах. У трьох випадках місія провела незалежну перевірку.
Крім того, інтерв'ю з 60 нещодавно звільненими українськими військовослужбовцями показали місії, що більшість з них зазнали сексуального насильства під час перебування в полоні в Росії.
Голова місії Даніель Белль зазначила, що респонденти стверджують про випадки катувань з боку російських військових та посадових осіб. Це включає побиття, ураження електричним струмом, тривале перебування в незручному положенні, погрози розстрілом або його імітацію.
Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги,
– зазначила очільниця місії ООН.
Автори звіту зазначають, що ці дані підтверджують, що російська армія продовжує застосовувати раніше встановлені практики катування, жорстокого поводження, смертей в полоні, тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.
Місія ООН зафіксувала вбивство цивільних і людей в ТОТ
У звіті місія також описала насильство, яке російська адміністрація продовжує чинити проти жителів тимчасово окупованих територій України. У документі висвітлено випадки вбивств цивільних осіб, свавільних затримань та обмежень свободи вираження поглядів.
"Упродовж тримісячного періоду кількість жертв серед цивільного населення лишалась високою: через насильство, пов’язане з конфліктом, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені", – мовиться у документі.
У документі автори відзначили помітну ескалацію обстрілів і баражувальних боєприпасів з боку Росії з кінця грудня 2023 року по січень 2024 року, що призвело до значного зростання жертв серед цивільного населення в районах, віддалених від лінії фронту.
Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що загальна кількість жертв серед цивільного населення в Україні за цей час "залишається на рівні попереднього періоду".