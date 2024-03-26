Лише за одну зиму: місія ООН зафіксувала страту 32 військовополонених українців

Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні 26 березня оприлюднила 38-й звіт щодо ситуації в нашій країні. За цю зиму організація порахувала страту окупантами 32 українських військовополонених російськими загарбниками.

Ця кількість наших військовополонених була страчена росіянами у період із 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року. За даними місії, це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів агресії Росії в Україні.

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Місія ООН зафіксувала страту 32 військовополонених українців

У 38 звіті Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила страту 32 українських військовополонених росіянами у 12 окремих інцидентах. У трьох випадках місія провела незалежну перевірку.

Крім того, інтерв'ю з 60 нещодавно звільненими українськими військовослужбовцями показали місії, що більшість з них зазнали сексуального насильства під час перебування в полоні в Росії.

Голова місії Даніель Белль зазначила, що респонденти стверджують про випадки катувань з боку російських військових та посадових осіб. Це включає побиття, ураження електричним струмом, тривале перебування в незручному положенні, погрози розстрілом або його імітацію.

Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги,

– зазначила очільниця місії ООН.

Автори звіту зазначають, що ці дані підтверджують, що російська армія продовжує застосовувати раніше встановлені практики катування, жорстокого поводження, смертей в полоні, тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом, насильницьких зникнень і жахливих умов утримання.

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У звіті місія також описала насильство, яке російська адміністрація продовжує чинити проти жителів тимчасово окупованих територій України. У документі висвітлено випадки вбивств цивільних осіб, свавільних затримань та обмежень свободи вираження поглядів.

"Упродовж тримісячного періоду кількість жертв серед цивільного населення лишалась високою: через насильство, пов’язане з конфліктом, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені", – мовиться у документі.

У документі автори відзначили помітну ескалацію обстрілів і баражувальних боєприпасів з боку Росії з кінця грудня 2023 року по січень 2024 року, що призвело до значного зростання жертв серед цивільного населення в районах, віддалених від лінії фронту.

Організація Об'єднаних Націй підтвердила, що загальна кількість жертв серед цивільного населення в Україні за цей час "залишається на рівні попереднього періоду".