Friendly fire почастішав: Штупун розповів про ситуацію на Таврійському напрямку

Росіяни продовжують намагатися захопити українські території. Однак у ворожому війську низький бойовий дух та психологічно-моральний стан.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону розповів, що у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" у ворожих солдатів поганий психологічний стан через значні втрати. За його словами, окупанти налякані.

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Росіяни стріляють по своїх

Штупун сказав, що ворог стріляє по всьому, що рухається, тому почастішали випадки вогню по своїх, як по піхоті, так і по БпЛА. Крім цього, фіксують відмови особового складу вбрати участь у штурмах.

Російські екіпажі бронетехніки різними способами саботують штурми, адже знають, що шанс вижити дуже невеликий. Танки, БМП та БТРи вражаються під час атаки першими,

– зазначив речник.

Він також додав, що загальні втрати ворога за 5 січня склали 512 осіб і 40 одиниць військової техніки.

Втрати ворога

Тільки за минулу добу наші військові ліквідували 800 одиниць особового складу ворога. З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на території України 363 870 солдатів. Однак втрати ворогів можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через бойові дії.

Від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають: