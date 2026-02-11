Уже готують виправдання: військовий оглядач сказав, чому росіяни панікують про контрнаступ ЗСУ
- Російські воєнкори заявляють про контрнаступ ЗСУ в районі Дніпропетровської та Запорізької областей, але офіційного підтвердження цього немає.
- Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що повідомлення про контрнаступ можуть бути елементом російської пропаганди.
Російські воєнкори стверджують, що українські сили пішли в контрнаступ в районі кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Проте офіційної інформації про це від українського командування наразі немає.
Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що відбувається на Запорізькому напрямку. Він припустив, з якою метою з'явилися повідомлення про український контрнаступ.
Чи можливий контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі?
Тимочко наголосив, що противник в районі Гуляйполя Запорізької області скупчив у великій кількості сил і засоби. Однак панівні висоти довкола міста тримають Збройні Сили України.
"Такою можливістю, звичайно, гріх не скористатися, тому там просто посилилися артилерійські удари. І по ворожих суміжниках, якщо знаходиться слабке місце, завдаються удари", – пояснив він.
Водночас поки Генеральний штаб ЗСУ чи відповідні речники не озвучили те, що, дійсно, відбувається контрнаступальний удар, можна говорити лише про те, що активізувалися бойові дії на цьому напрямку. Або українські сили, як зауважив військовий оглядач, знайшли слабке місце в наступальних порядках противника і розбивають їх.
"Більшою мірою схиляюся до думки, що це один з елементів російської пропаганди, який наклався на припинення використання росіянами Starlink і на обмеження роботи в Росії Telegram. Тому для виправдання провальних операцій російських командирів вони і накручують ситуацію про начебто наступ ЗСУ", – підкреслив він.
Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан пояснив, що зараз на Запорізькому фронті відбуваються стабілізаційні операції – це контрнаступальні дії, проте тактичного рівня. Щодо стратегічного контрнаступу Сил оборони, то зараз, за його словами, вони не мають достатньо сил та засобів.
В певний момент росіяни зможуть заявити, як припустив військовий оглядач, що, мовляв, українці наступали, але ми попри ускладненість комунікації і завдяки унікальним російським технологіям, всіх ми перемогли.
Водночас українські сили завжди контратакують, проводять контрудари і не тільки на цьому напрямку, а й на інших, коли виникає можливість. Ми проводили ефективні операції в районі Покровська, Добропілля, на Куп'янському напрямку,
– відзначив Іван Тимочко.
Тому, на його думку, потрібно дочекатися офіційних коментарів щодо цього, адже ситуація виглядає так, що, імовірно, відбулися контрудари, але чи це – контрнаступ, наразі важко підтвердити чи спростувати. Тим більш, що процес залучення резервів, визначення напрямків удару зазвичай потребує певного часу і навіть тиші.
Що повідомляють росіяни про український контрнаступ?
Російські військові блогери поширили інформацію, що українські війська проводять контрнаступ поблизу перетинання кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.
Росіяни стверджують, що українські війська, скориставшись туманною погодою та блокуванням Starlink в окупантів, просунулися поблизу Соснівки, Новоолександрівки (на південний схід від Олександрівки) та Нечаївки (на північ від Гуляйполя), а також – до Тернуватого (на північний захід від Гуляйполя).
Речник Сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин зазначив, лінія фронту розташована щонайменше за 10 – 15 кілометрів від Тернуватого, яке перебуває під контролем ЗСУ. Також він спростував повідомлення російських мілблогерів про нібито український "контрнаступ" на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські воєнкори, імовірно, перебільшили успіхи власних наступів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Тому зараз повідомляють про буцімто український контрнаступ, щоб виправдати свій відхід і повернення на позиції.