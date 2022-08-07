росіяни створюють ударне угруповання на Херсонщині й ведуть розвідку, – ОК "Південь"
росіяни створюють ударне угруповання на Херсонщині. Це один з тактичних ходів ворога.
Крім того, вони намагаються вимірювати потужність нашої оборони та аналізувати напрямки, за якими вони могли б розпочати свої активні дії. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
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Поки вони наражаються на вогневе ураження, отримують втрати й повертаються на свої позиції. Але ми не розслабляємося і розуміємо, що вони можуть продовжувати такі спроби й надалі,
– зауважила вона.
Інформація – потужна зброя
Гуменюк наголосила, що сьогодні ми перебуваємо в умовах гібридної війни, де інформаційний фронт є дуже потужним. Відтак інформація, яка вкидається та розганяється по свідомості громадян, є одним з видів зброї. "Дати конкретного наступу, необхідність негайної евакуації – нагнітання таких наративів також є способом впливу", – підкреслила вона.
Мовиться про вплив як на мирне населення, так і на військових. Адже росіяни також збирають інформацію про морально-психологічний стан нашого війська.
Усі звикли до того, що їхня брехня наскільки потужна, настільки й немічна, коли перевіряється,
– переконана керівниця пресцентру ОК "Південь".
Ситуація на Півдні: останні новини
- Лише за 6 серпня ЗСУ знищили одразу 5 комплексів ППО ворога – 4 зенітно-ракетних системи С-300 та 1 зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир-С1". Також знищена 122-міліметрова гаубиця, ворожий безпілотник-розвідник, броньована та автомобільна техніка.
- російські окупанти продовжують вести бойові дії вздовж зайнятого рубежу оборони. У своїй тактиці загарбники надають перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам. Українські захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогові. Так, вони ліквідували щонайменше: 39 російських окупантів та 6 одиниць автомобільної техніки ворога.
- У ніч проти 6 серпня загарбники били по Нікопольському та Запорізькому районах. Щонайменше 3 місцевих жителів постраждали.
- Ворог продовжує завдавати нищівних ударів по Миколаєву. На жаль, є постраждалі та загиблі.
- Російські окупанти перекидають десантні підрозділи на херсонський напрямок. Однак про наступ наразі не йдеться.
- Українські бійці продовжують знищувати ворожі склади боєприпасів на тимчасово окупованих територіях. Однак в ОК "Південь" зауважили, що резерви росіян достатньо суттєві.
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