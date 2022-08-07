росіяни створюють ударне угруповання на Херсонщині й ведуть розвідку, – ОК "Південь"

росіяни створюють ударне угруповання на Херсонщині. Це один з тактичних ходів ворога.

Крім того, вони намагаються вимірювати потужність нашої оборони та аналізувати напрямки, за якими вони могли б розпочати свої активні дії. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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Поки вони наражаються на вогневе ураження, отримують втрати й повертаються на свої позиції. Але ми не розслабляємося і розуміємо, що вони можуть продовжувати такі спроби й надалі,

– зауважила вона.

Інформація – потужна зброя

Гуменюк наголосила, що сьогодні ми перебуваємо в умовах гібридної війни, де інформаційний фронт є дуже потужним. Відтак інформація, яка вкидається та розганяється по свідомості громадян, є одним з видів зброї. "Дати конкретного наступу, необхідність негайної евакуації – нагнітання таких наративів також є способом впливу", – підкреслила вона.

Мовиться про вплив як на мирне населення, так і на військових. Адже росіяни також збирають інформацію про морально-психологічний стан нашого війська.

Усі звикли до того, що їхня брехня наскільки потужна, настільки й немічна, коли перевіряється,

– переконана керівниця пресцентру ОК "Південь".

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