У ЗСУ розповіли, скільки сил стягнули росіяни на Лимансько-Куп'янському напрямку

Росіяни хочуть просунутися до Часового Яру. До виборів президента вони підвищують інтенсивність боїв і прагнуть відзвітувати про "перемоги". В районі Іванівського та Богданівки уже тривають бойові дії в межах міста.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні завдання, які стоять перед ЗСУ. Також він наголосив: щоб посилити оборону на головних напрямках, потрібно грамотно розподіляти резерви.

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Що відбувається на фронті зараз

Дуже динамічно ворог продовжує застосовувати всі наявні зразки озброєння та застосовує свої резерви поблизу населеного пункту Терни, поблизу річки Чорний Жеребець намагається вийти на бар'єрний рубіж, також у районі населеного пункту Синьківка. Основною метою противника залишається Куп'янськ,

– розповів Ілля Євлаш.

Відповідно до його слів в ефірі телемарафону, росіяни не шкодують своїх резервів, особового складу, техніки та боєприпасів. Вони намагаються знайти слабкі місця в українській оборони і прорвати її.

Ворог використовує тактику "бігти туди, де ллється": росіяни намагаються розвинути наступ і продовжити просуватися.

На Бахмутському напрямку ворог наступає в районі Іванівського та Богданівки – уже веде бойові дії в межах міста. Окупанти стягують туди резерви та важку техніку, б'ють дронами. Проте Сили оборони героїчно тримаються та сточують наступальний потенціал росіян.

Ворог підтримує незмінну кількість бійців

На Лимансько-Куп'янському напрямку ворог закумулював 122,5 тисячі особового складу, проте ця кількість зберігається ще з осені минулого року. Наші військові вже навчилися давати цьому раду, але вся ця кількість незмінна, бо ворог постійно поповнює свої раніше втрачені сили,

– сказав Євлаш.

Окупанти відновлюють батальйони протягом 3 – 7 днів. Тож інтенсивність боїв шалена.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться карту

Як можуть розвиватися події на фронті далі

На думку оглядачів Bloomberg, якщо Україні нададуть F-16, наша держава може планувати новий контрнаступ. В України справді проблеми з боєприпасами, але Росія не може швидко відновлювати танки та бронетехніку.