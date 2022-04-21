Росіяни на танках і БМП атакували позиції ЗСУ під Мар'їнкою, але були знищені: відео

54 окрема механізована бригада розтрощила бойову техніку росіян, які намагалися атакувати ЗСУ поблизу Мар'їнки. Внаслідок точних ударів українських захисників росіяни втратили танки.

На Донеччині окупанти намагалися прорватися до Мар'їнки, де на них чекали бійці ЗСУ. Українці завдали удару по важкій техніці росіян – окупанти втратили не тільки таки, але і значну кількість особового складу.

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Дала потужну відсіч росіянам 54 окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи. Українці розтрощили окупантів, не давши підійти до Мар'їнки.

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