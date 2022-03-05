Росіяни танками розвалили кладовище й розстріляли місцевого під Києвом

5 березня 2022 , 05:32
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук-сторінка Яна Доброносова

Окупанти влаштували звірства у селі Колонщина, що у Київській області.

Про це на своїй фейсбук-сторінці вночі проти 5 березня повідомив журналіст Ян Доброносов. Він наголосив, що у Колонщині зараз – критична ситуація.

Читайте також Передмістя столиці готується до зустрічі з російським окупантом

Загарбники чинять звірства

Журналіст пояснив, що у цьому селі живуть його знайомі. Вони розповіли, що зараз у них немає світла, води, зв'язку й тепла. Доводиться сидіти у підвалах.

Росіяни ходять селом, танками цвинтар знищили. Знайомі бачили, як сусіда розстріляли,
 – зазначив Доброносов.

Й додав, що у Колонщині – багато дітей, яким потрібно евакуація. Він поцікавився в інших користувачів мережі, як можна допомогти їм у цьому.

Новина доповнюється...

Автор: Ірина Буртик