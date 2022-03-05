Росіяни танками розвалили кладовище й розстріляли місцевого під Києвом

Окупанти влаштували звірства у селі Колонщина, що у Київській області.

Про це на своїй фейсбук-сторінці вночі проти 5 березня повідомив журналіст Ян Доброносов. Він наголосив, що у Колонщині зараз – критична ситуація.

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Загарбники чинять звірства

Журналіст пояснив, що у цьому селі живуть його знайомі. Вони розповіли, що зараз у них немає світла, води, зв'язку й тепла. Доводиться сидіти у підвалах.

Росіяни ходять селом, танками цвинтар знищили. Знайомі бачили, як сусіда розстріляли,

– зазначив Доброносов.

Й додав, що у Колонщині – багато дітей, яким потрібно евакуація. Він поцікавився в інших користувачів мережі, як можна допомогти їм у цьому.

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