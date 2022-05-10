Росіяни таємно скидають своїх загиблих на величезне звалище під Донецьком

Російська армія зазнає серйозних втрат в Україні. Щоб приховати це, окупанти записують убитих військових до "безвісти зниклих".

Тіла росіян складають на імпровізованих звалищах. Їх там так багато, що гори "двухсотих" досягають двох метрів заввишки. СБУ вдалось перехопити розмову, в якій загарбники самі розповідають про це.

До речі Кадирівці так захопилися мародерством, що крадуть навіть у російських військових, – СБУ

Звалище мертвих росіян

Окупант розповідав дружині про спільного знайомого – іншого російського солдата. Каже, його знайшли мертвим, а що з ним сталось, жінці краще не знати. Чоловік продовжив, що знайомого знайшли на "звалищі трупів" під Донецьком.

Це не морг, це звалище. Величезне, це...поле – не поле, полігон – не полігон. Огороджено, нікого не впускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки як людський ріст,

– розповів загарбник.

Він додав, що охорона звалища заробляє гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки. Саме там знайома відшукала тіло брата. Каже, що заплатила, аби тіла перескладали й дістали її родича. Коли їхала, то переживала, чи вистачить грошей. Схоже, коштує така послуга дорого.

Дружина окупанта в шоці від таких новин. Вона не стримує лайки.

"Ой, с*ка, бля*ь...Зате це чмо розказує...Тварь ти", – говорить жінка.

Записують до "зниклих безвісти"

Натомість загарбник додає, що на це звалище привозять тисячі загиблих солдат. Росіян скидають туди, а потім розказують, мовляв, "зник безвісти".

В СБУ наголосили, що батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба. Можливо, їм треба робити хоч щось.

Окупанти хизуються вбивствами жінок

Нещодавно СБУ опублікувала ще одну шокуючу розмову. Російський командир розповідає жінці, як загарбники вбили матір на очах дітей. Каже "вальнули її при дітях. При цьому реакція його дружини вражає не менше. Та абсолютно спокійним тоном виправдовує цей злочин.

Перехоплення СБУ: рашисти вбивають матерів на очах у дітей: