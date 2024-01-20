"Приватна армія Порошенка": росіяни вербували бійців задля "революції в Україні", – ЗМІ

Російські провокатори спілкувалися з бійцями Міжнародного легіону від імені п'ятого президента Петра Порошенка. Відомо, що вони робили це задля того, аби завербувати їх у "приватну" армію, яка б мала на меті почати революцію в Україні.

Троє колишніх бійців Міжнародного легіону вважали, що Порошенко створює батальйон особистої охорони та хоче найняти їх на посади офіцерів. Зарплата начебто має становити до 12 тисяч євро на місяць, що в кілька разів перевищує їхній заробіток в Легіоні.

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Що про це відомо

Один з ексбійців розповів, що наприкінці розмови з "самопроголошеним" Порошенком все пішло шкереберть. За його словами, зв'язок був поганий, а відео працювало із перебоями. Зокрема, губи колишнього українського президента не збігалися зі словами, а деякі його жести, здавалося, повторювалися.

Відомо також, що дзвінків від невідомого було декілька. Під час них чоловік, який представився Порошенком, завжди був одягнений в однаковий одяг та перебував у тому ж місці.

Співрозмовник бійців назвав президента Володимира Зеленського "диктатором". Він запитав у них, чи готові вони залишитися з ним, коли той буде боротися проти адміністрації президента.

Підозрілим також був той факт, що співрозмовник розпитував про слабкі місця на лінії фронту, рекрутування в Легіон, військову платню і моральний дух війська. Такі запитання звучали досить дивно. Пізніше невідомий ще й почав жбурляти погрози у бік президента.

Ми вб'ємо цього виродка в майбутньому,

– зазначається у повідомленні.

Один боєць відмовив, проте двоє інших погодилися на цю пропозицію. Військовослужбовці вирішили подивитися контракт. За їхніми словами, якби там було щось не те, вони б відмовилися. Коли бійці все ж прибули у Київ до офісу Порошенка, то дізналися, що насправді це був фейк.

Пошук в інтернеті за адресою електронної пошти, з якої вони спілкувалися, p@poroshenko2019.com, показав би твіт американської фірми "Proofpoint". В пості стверджувалося, що адреса, з якої вони спілкувалися, пов'язана з "російською групою TA499 і її зловмисними атаками соціальної інженерії.

Найімовірніше, що електронні листи надійшли від дуету російських провокаторів, відомих як Вован і Лексус.

Довідка. Вован і Лексус, справжні імена яких Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, це російський дует, який зробив кар'єру, обманюючи відомих громадських і політичних діячів незручними відео- і телефонними дзвінками.

Вони мають підтримку від Кремля, хоча це заперечують.

Станом на зараз про ці розмови вже знають ГУР та ЗСУ.

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