Росіяни тероризували Одесу дронами: рятувальники показали моторошні кадри наслідків

У ніч на 22 липня окупанти знову атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок цього спалахнула пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Одесу 22 липня?

Цієї ночі росіяни вкотре запустили по Одесі "Шахеди". Внаслідок ворожого удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Окрім того, вибито вікна в багатоповерхівці й пошкоджено магазин.

За попередньою інформацією, постраждала 1 людина,

– повідомили в ДСНС.

Також додали, що на місці працювали психологи.

Наслідки атаки Росії: дивіться фото і відео

Для ліквідації наслідків атаки терористів від ДСНС залучили 17 одиниць техніки та 62 рятувальників.

Наслідки атаки "Шахедами" на Одесу 22 липня / Фото ДСНС