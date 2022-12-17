Тікають, як щури: після "бавовни" на Кримському мосту утворилися черги
Нещодавно до Криму вкотре завітала "бавовна". Це неабияк налякало росіян, тож вони вирішили тікати.
Зокрема, вибухи пролунали в тимчасово окупованому Сімферополі уночі 17 грудня, пише 24 канал.
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Росіяни тікають з Криму
Пропагандистські канали повідомили про нібито "диверсію", унаслідок якої могли бути пошкоджені бензовози та військова техніка ворога. Однак ця інформація ще потребує підтверджень.
Далі в телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи у Бахчисараї. Однак жодної іншої інформації, окрім як самого факту станом на 2:30 не було.
Після вибухів в Криму росіяни почали масово тікати з півострова. На Кримському мосту утворилися величезні черги, які помалу просувалися.
Як росіяни тікають з Криму: дивіться відео
"Бавовна" в окупантів: останні новини
- У ніч з 16 на 17 грудня окупантам було дуже таки неспокійно. Перші вибухи пролунали в Бєлгородській області Росії у перші хвилини нового дня. Місцеві пабліки почали поширювати відео, на яких чути звуки вибухів. Дивна, бо ж ніхто не почав говорити "роботу ППО".
- Місцеві зазначили, що уламок боєприпасу впав на чийсь автомобіль. Незабаром в Бєлгородській області знову "було гучно".
- Цікаво, що вибухи в Білогородській області пролунали тоді, коли Схід та Південь України охопили повітряні тривоги.
- Близько 1:20 і 2:00 "бавовнятко" завітало і до міста Курськ в Росії. Що трапилося у місті – не відомо. Місцеві повідомили про звуки вибухів в одній із частин міста. Тамтешня влада поки що ніяк не прокоментувала вибухи.
- Зауважимо, що під час масованої ракетної атаки 16 грудня, коли Росія запустила по Україні понад 70 ракет. Одна з запущених ворогом ракет "втомилася і прилягла" у Волгоградській області, що неабияк налякало тамтешніх жителів.