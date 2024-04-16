Росіяни втрачають до 70% техніки при спробах штурмувати Часів Яр – комбат

Росіяни активізували свої зусилля на сході України. Зокрема, вони намагаються штурмувати Часів Яр, але зазнають колосальних втрат.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр імені кошового отамана Сірка Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ, попри брак боєприпасів, утримують позиції у районі Часового Яру на Донеччині. За минулу добу ворог жодних тактичних успіхів не мав.

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Ми тримаємо фронт

За словами комбата, Часів Яр – це панівна висота, тож якщо росіяни нею заволодіють, то зможуть взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку та окремими засобами Краматорськ.

Однак це лише плани ворога, бо Сили оборони України ефективно знищують ворога. Федоренко пояснив, що зазвичай противник втрачає 50-70% техніки, яка бере участь у штурмах.

Тому тримаємо фронт,

– запевняє він.

Ситуація на сході України

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Запеклі бої точаться на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.