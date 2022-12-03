Як виглядає база росіян у самому центрі Маріуполя: супутникові знімки
Джерело:Maxar
Російські загарбники створили свої бази в тимчасово окупованому Маріуполі. Одну з них вороги цинічно розмістили в самому центрі тимчасово окупованого міста.
Відповідну супутникову фотографію опублікувала американська аерокосмічна компанія. На фото видно російську базу та абсурдний напис ворогів.
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Росіяни розмістили свою базу посеред Маріуполя
Росіяни намагаються хоч якось закріпитись на окупованих територіях. Для цього навіть посеред міста створили свою військову базу.
Нещодавно у Маріуполі, в північній частині міста, побудували російський військовий комплекс,
– мовиться в повідомленні.
Ба більше, на фотографіях помітно, що на даху видніється червоно-біло-блакитна зірка російської армії. Також росіяни написали: "Армія Росії. Жителям Маріуполя".
Хоча, насправді, українці на всій території нашої держави, окупована вона чи вільна, вже давно зрозуміли, що російська армія приносить тільки нещастя, розруху та смерті.
Як виглядає база росіян у Маріуполі / Фото Maxar
Останні важливі новини з Маріуполя
- На інших супутникових фото з Маріуполя видно, що час окупації значно зросла кількість могил на головному цвинтарі міста. Величезна різниця помітна, якщо порівняти дві фотографії: від 29 березня та від 30 листопада. Тобто більшість могил, на жаль, з'явились нещодавно.
- За час окупації та перед нею росіяни просто стирали з лиця землі житлові будинки. Так, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що загарбники перетворили на попіл 50 тисяч квартир, де колись жили мирні українці. Тепер вороги "видаляють" ці будинки на картах Маріуполя.
- Окрім цього, російські загарбники заміщують населення Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що районні окупаційні адміністрації поширюють інформацію, щоб містяни здавали росіянам житло в будинках, де є світло та вода. Також вороги розселяють своїх по квартирах евакуйованих українців.