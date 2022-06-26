Росіяни цинічно брешуть про обстріл Києва, звинувачуючи Україну в "постановці"

Зранку 26 червня, під час повітряної тривоги, росіяни вгатили по 9-поверхівці, внаслідок чого вкотре постраждали мирні люди. Тепер окупанти та посіпаки Кремля цинічно брешуть щодо свого вчинку.

На прокремлівських телеграм-каналах поширюють вкиди про вибухи в Києві. За версією одного з російських телеграм-каналів, однією з цілей в Києві був завод "Артем", який виробляє ракетне озброєння, а українці буцімто показують все не так, як є.

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Пропагандисти перекручують інформацію

Зранку 26 червня російська ракета влучила у дах 9-поверхівки. Внаслідок цього 3 верхні поверхи завалилися й під завалами опинилися мирні жителі будинку. Почалась пожежа. З будинку, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Загалом постраждали щонайменше 4 людини, яких госпіталізували до лікарень. Натомість з-під завалів дістали 3 людини, серед них: 7-річна дівчинка, її мама та ще одна жінка, яка виявилась громадянкою Росії. Пошуково-рятувальні роботи тривають й досі. І невідомо, скільки ще людей перебувають під завалами та у якому вони стані.

Тепер російські пропагандисти намагаються вивернути цю інформацію на свою користь і перекручують інформацію. Мовляв, українська сторона намагається видати за цілі ракетних ударів житлові будинки, хоч добрі росіяни стріляли по заводу, який неподалік. Вочевидь, посіпаки Кремля не розуміють, що для України важливіше. Вторгатися на територію чужої країни, руйнувати її військову інфраструктуру та насильно встановлювати свої правила на території сусідньої суверенної держави – це погано. Руйнувати її цивільну інфраструктуру та забирати життя цивільних – ще гірше, оскільки це буквально воєнний злочин.

Маніпулюючи інформацією щодо ранкового обстрілу, в процесі пропагандисти традиційно вигадали абсолютну брехню – нібито у будинку ніхто не проживає і інформація про руйнування будинки буцімто постанова. Ми вже чули подібну брехню про Маріуполь та Бучу. Дивно, що окупанти не сказали, що в тому будинку сиділи нацисти та бандерівці.

Додамо, що одна з ракет влучила на територію дитячого садка. На місці дитячого майданчика, на якому зовсім нещодавно гралися діти, тепер величезна 7-метровава вирва.

Брехня російських ЗМІ

Тим часом ще один відомий посіпака Кремля, Володимир Соловйов, написав про те, що російські ракети "Калібр" "нагадують українцям, що бомбити Донецьк – це погано".

Росіяни раді обстрілу Києва і чекають, щоб бомбили Львів

Жителі Росії, коментуючи дописи новинних телеграм-каналів, радіють ракетним обстрілам Києва. На їхню думку, це "давно пора" було зробити. Тепер вони з нетерпінням чекають на обстріли Львова.

Що пишуть росіяни про обстріли Києва:

Нинішній обстріл Києва: головне

26 червня, під час повітряної тривоги, росіяни завдали удару по Києву з Каспійського моря.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники випустили по Києву від 4 до 6 ракет.

Підрозділи протиповітряної оборони збили частину з них. Уламки однієї вже знайшли, а інші – досі шукають.

Впродовж червня росіяни вже вдруге обстріляли столицю. 5 червня окупанти вгатили по Києву теж з Каспійського моря.

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