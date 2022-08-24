Не зміг пояснити, чого приїхав: на Львівщині з України депортували росіянина
Джерело:ДПСУ
На Львівщині прикордонники депортували громадянина росії з України. На території нашої країни він перебував незаконно.
Нині проводяться активні заходи щодо виявлення росіян, які перебувають в Україні незаконно та можуть нести потенційну загрозу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
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Ще одного росіянина депортували
На спробі в'їзду до Львова прикордонники виявили 54-річного росіянина. Він перебував на території України без законних підстав. Після тривалих розмов чоловік так і не зміг пояснити мету свого перебування в нашій країні.
У підсумку прикордонники прийняли рішення про притягнення росіянина до адміністративної відповідальності та примусове повернення до країни-агресорки.
росіянина депортували / фото ДПСУ
росіяни незаконно перетинають український кордон
Столичні правоохоронці затримали зловмисників, які незаконно перетнули кордон України. Злочинцями виявилися громадяни росії.
Затримані чоловіки організували цілу схему. Вона дозволяла незаконно перетинати кордон з Україною громадянам росії. Робилося це для злочинної діяльності проти військових нашої країни.
Зловмисників уже тримають під вартою. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 9 років.
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