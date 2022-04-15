Росіяни усвідомлюють свою слабкість: після затоплення "Москви" у них – моральна катастрофа

15 квітня 2022 , 22:30
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У Росії спостерігається цікавий процес – другу добу поспіль вони усвідомлюють, що "сильна Росія", з якою не можна воювати – це лише ілюзія.

Про це в інтерв'ю новинному інтернет-ЗМІ Politeka розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Росіяни зіткнулися з реальністю

За його словами, крах ілюзій росіян проявляється за двома напрямками:

  1. Вони усвідомлюють, що не є недоторканою нацією;
  2.  Вони розуміють, що їхню армію руйнують ті, кого вони вважали слабшими. 

Щодо першого, Арестович зазначив, що моральна катастрофа вже зачепила і звичайне населення, і політиків, і пропагандистів.

У них катастрофа ілюзій – руйнується каркас найсильнішої армії,
– додав він.

За його словами, зараз пропагандисти намагаються прикрити свою слабкість, використовуючи фейки буцімто "Москву" зруйнували українські вертольоти. Водночас він нагадує, що кількома днями раніше ті ж самі ЗМІ розповідали, що вся наша авіація зруйнована. Таким чином, пропаганда загнала себе у глухий кут. 

Другий фактор, який підриває моральний дух росіян – розуміння, що їх знищують українці. 

Вони починають усвідомлювати, що "хохли" над якими вони знущалися будуть бити ще сильніше, поки не заб'ють зовсім,
– підкреслив Арестович. 

Путін, за його словами, виховував росіян за принципами кримінальних авторитетів. Вони вважали, що їм нічого не буде навіть за найбільші злочини, однак зараз у їхній свідомості відбувається перелом.  

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Автор: Юлія Бабич