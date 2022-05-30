Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька: двоє людей загинуло, п'ятьох поранено

Росіянам вдалось зайти на околиці Сєвєродонецька. За місто точаться бої, ЗСУ роблять все, щоб їх зупинити.

Російським окупантам вдалось зайняти північно-східні та південно-східні околиці міста. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п'ятеро поранені,

– каже Гайдай.

За словами Гайдая, більшість із цих людей – мешканці одного кварталу в старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу, їх забрали в лікарні Донецької області.

Росіяни нищать Сєвєродонецьк / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Руйнування та резерви ворога

Гайдай також повідомив, що за 29 травня в Сєвєродонецьку зазнали руйнувань щонайменше 12 будинків. У Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – 3, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по 2.

Російські окупанти при цьому перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

Генштаб про те, що відбувається на фронті

У Генштабі ЗСУ на ранок 30 травня повідомили, що ворог намагається оточити наших військових в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Крім того, від Ізюма для окупантів відкриті два шляхи наступу. Один – на Слов'янськ, другий – на Барвінкове. Саме для поновлення наступу на цих двох напрямках угруповання ворога проводить перегрупування військ.

Також російські окупанти нагнали багато техніки і зброї на Запоріжжі та Миколаївщині. Таким чином вони посилюють свої позиції. На Запорізький напрямок російські загарбники перемістили близько 120 одиниць озброєння та техніки.

Російські загарбники ще й відновили зруйнований залізничний міст біля міста Куп'янськ Харківської області. Таким чином вони хочуть забезпечити логістику та доукомплектувати свої підрозділи, які зазнали великих втрат від ЗСУ. Тому ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки.

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