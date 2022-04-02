Росіяни з важкого озброєння гатили по Луганщині: є масштабні руйнування

Росіяни з різних видів важкого озброєння обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Тошківку. Інфраструктура розбита.

Ворог пошкодив 19 об'єктів, зокрема, 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Людей дістають з-під завалів

Одну людину поранили в Рубіжному, ще чотирьох врятували з-під завалів. Надзвичайники працюють посилено.

До слова, у Кремінній після обстрілів запалав ліс, вогонь міг перейти на житловий сектор, однак працівники ДСНС впоралися вчасно.



Обстріляна інфраструктура / Фото Сергія Гайдая

Місцеві – без газу

Поблизу Сєвєродонецька росіяни перебили магістральний газопровід. Без газу залишилося місто та прилеглі населені пункти – це близько 60 тисяч абонентів.

Загалом без газу – 36 населених пунктів або 131 944 абонента, з них 30 – повністю та 6 частково. Це стосується Рубіжного, Попасної, Сєвєродонецька, частково Гірської громади та Лисичанська.



Пожежі через обстріли / Фото Сергія Гайдая

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