Росіяни вбили молоду дівчину та підприємця на Сумщині

Російські окупанти на Сумщині цинічно обстріляли цивільне авто та вбили молоду дівчину. Від рук орків загинув також місцевий підприємець.

Відповідну інформацію розповів у ніч проти 18 березня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Політик пояснив, що окупанти продовжують обстрілювати Суми та передмістя.

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Дмитро Живицький розповів, що російські окупанти почали ходити по дворах і забирати в людей мобільні телефони. Забирають офіційно зареєстровану зброю. Посадовець зазначив, що російські солдати бояться українців з рушницями.

На жаль, орки продовжують обстрілювати передмістя та Суми.

Точилися бої, на жаль, загинула молода дівчина – було обстріляне цивільне авто. Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами,

– повідомив Живицький.

Додав, що Збройні Сили України знищили десятки одиниць ворожої техніки на території Тростянецької громади.

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Попередньо погодили гумкоридори

Глава Сумської ОВА пояснив, що є попередньо погоджені гуманітарні коридори на 18 березня по населених пунктах: Велика Писарівка, Тростянець, Краснопілля, Суми, Лебединська громада та Конотопська громада.

Проте ще має бути остаточне підтвердження. Також запланована гуманітарна допомога в область за підтримки ООН.

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