Трагедія на Сумщині: окупанти вбили чоловіка, який ловив рибу

Прикордонні регіони України постійно зазнають російських обстрілів з артилерії. Стало відомо про чергову жертву окупантів на Сумщині.

Нею став 73-річний місцевий житель, повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

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Загинув на рибалці

За даними слідства, 17 листопада 2024 року близько 13:00 окупанти з території країни-агресорки з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері.

Також пошкоджено медичний заклад і 7 приватних будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

До слова, під час масованої атаки Кремль забрав життя двох енергетиків на Одещині та двох залізничників на Дніпровщині.