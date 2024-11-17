Трагедія на Сумщині: окупанти вбили чоловіка, який ловив рибу
Прикордонні регіони України постійно зазнають російських обстрілів з артилерії. Стало відомо про чергову жертву окупантів на Сумщині.
Нею став 73-річний місцевий житель, повідомляє 24 Канал із посиланням на прокуратуру.
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Загинув на рибалці
За даними слідства, 17 листопада 2024 року близько 13:00 окупанти з території країни-агресорки з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Зноб-Новгородської громади Шосткинського району.
Внаслідок атаки ворога загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері.
Також пошкоджено медичний заклад і 7 приватних будинків.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
До слова, під час масованої атаки Кремль забрав життя двох енергетиків на Одещині та двох залізничників на Дніпровщині.